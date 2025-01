Tem muito mais em 'Anora' do que uma história de amor

Em Nova York, uma jovem stripper se casa com o herdeiro de uma família russa milionária. Quando os parentes do rapaz recebem a notícia do outro lado do Atlântico, vão fazer de tudo para dissolver essa união.

Contado dessa forma simplificada, "Anora" parece filme da Sessão da Tarde na TV. Ecos de "Uma Linda Mulher", uma referência constante nas críticas ao filme do diretor Sean Baker, que venceu a Palma de Ouro no último Festival de Cannes.

É bom esquecer essa comparação. "Anora" faz aquilo que todo filme busca para ser muito bom: pega uma história simples e a transforma em algo fora de série. É um filme engenhoso demais em sua narrativa. É uma comédia romântica, mas anabolizada com inteligência.

E, principalmente, tem duas performances antológicas. Mikey Madison é uma Anora irresistível, uma personagem feminina forte, que não deve nada às heroínas da Nouvelle Vague nos filmes de Godard e Truffaut. E Mark Eydelshteyn compõe o garoto russo roubando cenas. 'Anora' é obrigatório.

"Anora", 2024

Direção Sean Baker

Elenco Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov

Classificação 16 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

Já disponível na sua tela...

Vale conhecer a história da dama do champanhe



"A Viúva Clicquot" é um retrato da mulher que, no final do século 18, passou a ser "a grande dama do champanhe". Haley Bennet entrega uma incrível atuação como Barbe-Nicole Clicquot, que aos 27 anos, após o suicídio do marido, toma o controle dos vinhedos decadentes da família, enfrenta o machismo vigente e torna sua marca uma referência dos espumantes. E as tramas paralelas são muito boas. "A Viúva Clicquot", 2023 | Direção - Thomas Napper | Elenco - Haley Bennett, Tom Sturridge | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Prime Video

O legado político do carismático "Pepe" Mujica



O documentário sobre o ex-presidente do Uruguai José Mujica traz 90 minutos distantes de qualquer filme panfletário e chato. Líder de esquerda capaz de injetar poesia na discussão política, ele arrebatou fãs por todo o mundo. No filme, fala sobre governar e ter empatia, e confessa sua preocupação com o aquecimento global. Assistir ao documentário ganha uma carga emotiva, porque, aos 89 anos, Mujica já avisou que está perdendo a luta contra o câncer. "Os Sonhos de Pepe", 2024 | Direção - Pablo Trobo | Elenco - Pepe Mujica | Classificação - 10 anos | Onde - AppleTV, Prime Video

O que está bombando

Comédia de ação mata saudades de Cameron Diaz

O mote do filme já foi usado até a exaustão nesse subgênero de comédia romântica com ação. A única razão de "De Volta à Ação" se destacar tem um nome: Cameron Diaz.

Ela não fazia um filme há dez anos. Em 2015, se casou, então teve dois filhos, longe de filmes e badalações. Aos 52 anos, continua muito bonita e com o timing de comédia que fez sua fama em "O Máscara" e "As Panteras".

Ao lado de Jamie Foxx, que também andava em fase de baixa, ela tem hoje o filme mais visto no streaming mundial e a explicação para a redenção dos dois é fácil: "De Volta à Ação" é previsível e preguiçoso, mas entrega o que o público acomodado quer.

Eles são um casal de espiões curtindo aposentadoria tranquila num subúrbio americano e criando seus dois filhos com os problemas habituais de qualquer família. Claro que as circunstâncias fazem a dupla voltar à atividade, com as esperadas cenas de ação e bom humor.

Certamente, você já viu isso antes, mas agora está vendo com Cameron Diaz.

"De Volta à Ação", 2025

Direção Seth Gordon

Elenco Jamie Foxx, Cameron Diaz, McKenna Rober

Classificação 14 anos

Onde Netflix (Trailer)

FIQUE DE OLHO

Uma policial é transferida para uma unidade secreta especializada em crimes com elementos sobrenaturais. Ela é cética, mas seu parceiro é alucinado por coisas bizarras. Não, não é a volta de "Arquivo X". É uma produção japonesa cara de pau que copia a ideia da série clássica. Como ponto positivo, a forma criativa para incluir as redes sociais nas tramas. Agora, a verdade está lá fora, em Tóquio. "AARO: All-domain Anomaly Resolution Office", 2024 | Criação - Junichi Ishikawa, Hiroaki Matsuyama| Elenco - Tatsuya Fujiwara, Alice Hirose | Classificação - 14 anos | Onde - Netflix

Para maratonar

"Patrick Melrose" é uma dessas pérolas escondidas nas plataformas. Minissérie britânica em cinco episódios produzida em 2018, traz o sempre bacana Benedict Cumberbatch em um papel nada fácil, um homem lidando com sequelas de abuso na relação com o pai tirânico, diante da negligência de sua mãe. E é muito engraçado. Bem, com aquele humor negro bem sofisticado, como apenas os ingleses sabem fazer. "Patrick Melrose", 2018 | Criação - Edward Berger | Elenco - Benedict Cumberbatch, Jennifer Jason Leigh, Hugo Weaving | Classificação - 18 anos | Onde - ClaroTV+

Clássico é sempre clássico...

Por que assistir a "Garota, Interrompida"?

Um filme produzido em 1999 já pode ser considerado um "clássico"? Bem, muitas vezes os críticos se referem a alguma obra como "clássico instantâneo". É quase isso o caso de "Garota, Interrompida", que na época teve boa parte de seu sucesso devido às presenças de Winona Ryder, então namoradinha da América, e da novata e deslumbrante Angelina Jolie.

O roteiro é baseado no livro de memórias de Suzanna Kaysen, que relata seus 18 meses de internação num hospital psiquiátrico nada acolhedor. É bom destacar que a autora odiou o filme, disse que o diretor exagerou no melodrama. Para constar, ele é James Mangold, que dirige a cinebiografia de Bob Dylan que estreia nos cinemas daqui a algumas semanas.

Winona está ótima como a personagem que tenta manter o que resta de sua sanidade em um ambiente agressivo demais. E Angelina impressiona como a mais perturbada da turma, num papel que deu a ela Oscar e Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante. Elas já valem a sessão.

"Garota, Interrompida", 1999

Direção James Mangold

Elenco Winona Ryder, Angelina Jolie, Jared Leto, Elisabeth Moss

Classificação 14 anos

Onde ClaroTV+, AppleTV, Amazon Video (Trailer)

"Ainda Estou Aqui" faz história no Oscar 2025

O filme do brasileiro Walter Salles foi indicado na categoria de melhor filme no Oscar 2025, além de concorrer nas categorias melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres. Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.

Forte, "Conclave" mistura igreja e política

"Conclave" começa com a morte do papa, o que provoca a reunião de seus cardeais mais próximos. Como decano, Lawrence (Ralph Fiennes) organiza a recepção para escolha do próximo líder da Igreja. Se o ritual é secular, acompanhado por todo o mundo, o clima internamente é de guerra. Edward Berger ("Nada de Novo no Front") transforma um drama palaciano, conduzido mais por diálogos do que por ações, em um thriller empolgante, desenvolvido num crescendo que explode em um clímax absolutamente inesperado.

Delicado, "Sol de Inverno" marca o cinema japonês

"Sol de Inverno" é desses filmes pequenos, feitos com orçamento enxuto, roteiro simples, mas sofisticado. Pode-se resumir a trama afirmando que acompanha o menino Takuya (Keitatsu Koshiyama) desde o primeiro dia de inverno na pequena ilha onde mora, no norte do Japão, até o início da primavera, período único em sua vida, em que se apaixona pela garota Sakura (Kiara Takanashi) e pela patinação no gelo, esporte que ele começa a praticar graças ao olhar atento do professor Arakawa (Sosuke Ikematsu).