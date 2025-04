Diretores iranianos são condenados por mostrar mulher sem hijab

Diretores de "Meu Bolo Favorito", os iranianos Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha foram sentenciados a 14 meses de prisão com direito a liberdade condicional por mostrarem mulher sem hijab na produção. Os cineastas foram acusados de fazer um filme "obsceno" e de produzir "propaganda contra o regime".

As acusações contra a dupla incluem ainda "ofensa à moral pública" e distribuição "ilegal" do filme, exibido sem a autorização das autoridades iranianas.

A pena de 14 meses foi suspensa após mobilização de diversos nomes da indústria cinematográfica, incluindo Pedro Almodóvar, Juliette Binoche, Hiam Abbas e Mohammad Rasoulof, que fugiu do Irã para escapar de perseguição após o lançamento do filme "A Semente do Fruto Sagrado".

O produtor Gholamreza Mousavi também foi condenado a 14 meses de prisão, além de uma multa de cerca de R$55 mil.

O filme acompanha uma mulher de 70 anos, Mahin (Lili Farhadpour), que decide reviver sua vida amorosa e sai num encontro que se torna uma noite inesquecível.

"Meu Bolo Favorito" está disponível no Reserva Imovision.