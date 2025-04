João Pedro revela conversa que teve com Vinícius sobre Paredão para Renata

João Pedro contou a conversa que teve com Vinícius sobre o Paredão para Renata no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O goiano, que é Líder, revelou para a cearense que ouviu de Vinícius que a ida dele ao Paredão dependeria de sua indicação. Renata supôs que o baiano estivesse sugerindo que indicar Vitória Strada seria a única maneira dele se salvar.

Renata: "Ele falou o quê?".

João Pedro: "Que dependendo de quem eu colocasse, talvez ele não poderia ir para o Paredão".

Renata: "Tipo quem?".

João Pedro: "Não sei".

Renata: "É se tu colocar a Vitória. Porque se tu não colocar a Vitória, eles votam nela. O Guilherme, a Delma e ele. Então, se tu colocar ela, ele vai [para o Paredão]. Aí vai eu, ela e o Vinícius".

João Pedro: "Se eu não colocar ela, aí o povo vota na Vitória, né?".

Renata: "Se tu não colocar ela, tu coloca quem?".

João Pedro: "Deixa eu pensar...".

Renata: "Diego?".

João Pedro: "Não queria colocar o Diego agora. ele vai imunizar o Guilherme ou a Dona Delma".

Renata: "Mas quem vai votar neles [Guilherme e Delma]? Tipo assim... É, influenciaria se tu fosse colocar o Guilherme. Mas se tu colocar a Vitória, ele vai. E se tu colocar o Diego, a Vitória vai. Acho que é isso mesmo".

