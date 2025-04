Rodrigo Mussi nega boatos de que teria agredido namorada: 'É tudo mentira!'

Rodrigo Mussi, 39, negou os rumores de que teria agredido a namorada, Ana Laura Biegas, em uma lanchonete de São Paulo.

O que aconteceu

O ex-BBB afirmou que sequer esteve em um estabelecimento do tipo nos últimos tempos, sozinho ou acompanhado. "Estou dando risada [dos boatos], a galera é muito doida. É muita mentira! Porque realmente não aconteceu nada disso, zero! Isso não existe. Uma coisa é aumentar, outra é tirar do nada uma história", protestou ele, em entrevista à coluna de Fábia Oliveira no portal Metrópoles.

A própria Ana Laura também se manifestou sobre o assunto, corroborando a versão de Rodrigo. "É uma grande mentira inventada sobre tudo. Não teve agressão. Não existe nada disso. Muito grave uma acusação dessa. Acaba com a minha imagem de médica e a dele na mídia", criticou ela, para a revista Contigo!.

Os rumores de agressão de Rodrigo contra Ana Laura surgiram nas redes sociais. Depois de o jornalista Gabriel Perline divulgar que um ex-participante do Big Brother Brasil (Globo) teria praticamente espancado a própria namorada em uma lanchonete paulista, muitos internautas concluíram que o autor da suposta agressão se trataria de Mussi.