'Rir, Um Ato de Resistência': Paulo Gustavo é tema de exposição no MAC Niterói

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói, RJ, recebe a partir deste domingo, 13, a exposição Rir, Um Ato de Coragem, inteiramente dedicada a celebrar a vida e o legado de Paulo Gustavo. O ator e comediante que morreu em 2021 por complicações da covid-19 era natural da cidade.

"Esse é um presente cheio de amor para o público. A exposição foi pensada como uma homenagem afetuosa ao legado de Paulo Gustavo. Mais do que reviver sua genialidade, queremos acalentar o coração das pessoas de forma leve e inspirar novas gerações a enxergarem a arte e o humor como forças transformadoras e de resistência", afirmou em comunicado Thales Bretas, viúvo do ator e um dos idealizadores do projeto.

Com curadoria de Nicolas Martin Ferreira e cocuradoria de Juliana Cintra, a exposição será dividida em cinco galerias, com cada uma delas dedicada a um recorte específico da trajetória de Paulo Gustavo.

Durante o passeio, os visitantes poderão ver fotos inéditas da infância e da vida adulta de Paulo, figurinos e trajes emblemáticos de sua carreira, instalações interativas que remetem à sua origem no teatro e na comédia e uma coleção de obras contemporâneas brasileiras de seu acervo particular. Além disso, um curta-metragem exclusivo sobre sua carreira, produzido em colaboração com a TV Globo e o Multishow, estará em exibição na última ala.

"Celebrar Paulo Gustavo em sua cidade natal, dentro de um equipamento público tão emblemático, é mais do que uma homenagem, é um ato de reconhecimento à sua grandiosidade e ao impacto que ele teve na cultura brasileira", ressalta também em comunicado Micaela Costa, presidente da FAN, entidade gestora do MAC.

Paulo Gustavo - Rir, Um Ato de Resistência: saiba tudo

Quando: de 13 de abril a 1º de junho de 2025

Onde: MAC - Museu de Arte Contemporânea de Niterói: Mirante da Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Niterói - RJ

Horários: de terça a domingo, das 10h às 18h

Ingressos: R$ 16 (inteira) ou R$ 8 (meia entrada)

Mais informações no site oficial