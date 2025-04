Após deixar o BBB 25, Maike conhece irmão de Renata de forma inesperada

Maike, 30, cumpriu sua agenda de compromissos após sair do BBB 25 e, ao retornar para o hotel, conheceu Rafael, o irmão de Renata, 33.

O que aconteceu

Depois de pedir desculpas publicamente para a família da bailarina, o representante comercial foi surpreendido. Um dia antes de sua eliminação, o brother foi duramente criticado nas redes sociais por puxar o cabelo e morder o braço de Renata enquanto estava bêbado.

Durante sua participação no Mais Você desta manhã, ele afirmou: "Eu fiquei pensando bastante nisso. O pouco que eu dormi, eu acordei lembrando disso e eu quero pedir desculpa pra família. Acho que é importante, eles viram uma cena bem pesada ali, que aconteceu e eu preciso me desculpar com a Dona Eulália, com o Rafael também e com os amigos, a torcida dela".

Assim que retornou para o hotel, foi surpreendido com a presença de Rafael, que viajou para o Rio de Janeiro por conta do Paredão que Renata também enfrentou. Em suas redes sociais, Maike compartilhou um registro dos dois se abraçando.

De acordo com o recém-eliminado, o irmão de Renata o perdoou e, até mesmo, o convidou para conhecer Fortaleza. Maike garantiu que após o final do reality show, pretende continuar um relacionamento com a cearense.

