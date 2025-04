BBB: Vinícius diz para João Pedro que sua ida para o Paredão depende dele

Logo após vencer a última Prova do Anjo do BBB 25 (Globo), Vinícius conversou com João Pedro sobre sua ida supostamente iminente para o Paredão.

O que aconteceu

Vinícius apontou que a indicação do Líder João Pedro vai definir se ele vai para o Paredão. O baiano, porém, não quis interferir na decisão do goiano.

Vinícius: "Eu só não vou para o Paredão se você indicar uma pessoa específica".

João Pedro: "Por quê? Como assim".

Vinícius: "Porque... tipo assim... Lá, em relação aos votos, eu tenho mais votos. Entendeu? Tipo assim, Renata vota em mim. Vitória não votaria em ti, vota em mim. Diego vota em mim. Então só aí eu já tenho três votos, já estou no Paredão. Entendeu? Mas é isso aí, não tem muito mais o que fazer neste momento não. Eu só não iria para o Paredão se o Anjo fosse autoimune. Ou se você indicasse alguém específico. Mas não quero falar porque não quero interferir na sua decisão. Deixa Deus agir".

João Pedro: "Fala a primeira letra [do nome da pessoa]".

Vinícius: "Não".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas