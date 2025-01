Sem imunidade, Eva e Renata temem próximos dias no BBB: 'A gente vai rodar'

Eva e Renata estão reflexivas depois da primeira eliminação do BBB 25.

O que aconteceu

Elas conversaram na manhã desta quarta-feira (22) sobre os próximos dias do programa. Na primeira semana, ambas estiveram imunes depois de vencer a primeira prova de resistência da edição.

As bailarinas confessaram para Maike que estavam sentindo que não são protegidas por nenhuma outra dupla. Eva diz que esse sentimento não é apenas sobre possíveis alvos no Paredão, mas em outras coisas do jogo. "Prioridade em escolhas boas também, ninguém vai escolher a gente pro VIP, por exemplo".

Eva, inclusive, teme se tornar alvo das colegas do Quarto Nordeste. "Elas jamais colocariam a gente como prioridade em coisas boas, não estou falando de voto", continua ela.

Renata concordou com sua amiga. Ela complementou: "Mas em algum momento, vai ser prioridade de voto, amiga... Se tiver um deles na reta, é óbvio que a gente vai rodar, vai por voto"