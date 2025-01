Fani sobre trajetória no BBB 7: 'Era considerada piranha porque queria dar'

Durante participação no Mesacast (Globoplay) de terça-feira (21), Fani relembrou sua trajetória no BBB 7 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Fani, que participou do Mesacast ao lago de Íris, comentou como foi julgada pela sua participação. "Hoje em dia eu seria empoderada e na época era considerada piranha, pelo meu comportamento livre de falar que eu desejava sexualmente alguém."

Ela explicou os motivos do julgamento que recebia. "Por eu ficar com um menino na casa, o único que eu azarava."

Era visto como algo muito grave só porque eu falei que queria dar. Fani Pacheco

No BBB 7, Fani formou um triângulo amoroso ao lado do campeão da temporada, Diego Alemão, e de Íris Stefanelli, a Siri. Íris também participou do Mesacast ao lado de Fani.

Ela brincou com a situação. "Eu não daria a chance da Fani pegar o meu boy. Eu não deixaria ela beijar meu boy. Eu não iria dormir. Eu iria para o jogo."

Fani se justificou. "Não era seu boy. Ele estava lá avulso. Você demorou para beijar, eu beijei. Não era dela ainda. Eu vi primeiro. Eu peguei primeiro."