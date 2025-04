Aline responde sobre futuro com Diogo: 'A gente se apaixonou'

Aline Patriarca respondeu na manhã de hoje sobre seu futuro com Diogo Almeida no Encontro com Patrícia Poeta (Globo).

O que aconteceu

Questionada no programa sobre seu relacionamento com o ator, Aline sorriu e deixou em aberto. Os dois viveram um romance dentro do BBB 25 (Globo), que terminou com a eliminação de Diogo.

O futuro a Deus pertence. Nesse momento acho muito importante, sim, a gente cultivar esse respeito, porque é algo mútuo (...) A gente se apaixonou. Vamos ver, né, tem muita coisa pra acontecer ainda e o dialogo é muito importante Aline

A ex-BBB garantiu que o relacionamento que os dois viveram no reality foi "intenso". "Independente de qual a conclusão desse romance, a relação vai ser muito positiva", avaliou.

