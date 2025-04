'Caso com Gianecchini', vício e trauma: quem é o filho de Marília Gabriela

Theodoro Cochrane, filho de Marília Gabriela, compartilhou uma série de fotos usando diferentes sungas. A publicação chamou a atenção nas redes sociais.

Quem é Theodoro

Estreia profissional como ator foi como Hamlet em "Mal Secreto-A vida amorosa de Ofélia" de Steven Berkoff, com direção de Beth Lopes.

Artista participou de alguns filmes, a exemplo de "As Avassaladoras", "Gregório de Mattos", "La Riña", "Colegas" e "Bruna Surfistinha". Na televisão, ele integrou o elenco de produções como "Sandy e Junior", "A Casa das Sete Mulheres", "Um Só Coração", "Amazônia", "Essas Mulheres", "A Favorita", "Caras e Bocas" e "Tititi".

Pai de Theodoro, o astrólogo Zeca Cochrane morreu em 2021 devido a um infarto fulminante no Dia dos Pais. Theodoro relembrou o momento em entrevista ao "Desculpa Alguma Coisa".

Era Dia dos Pais e eu estava indo buscar para jantar. Aí meu irmão me ligou e falou: 'Theodoro, vem pra cá que eu acho que o papai morreu'. Ele chegou no quarto do meu pai e ele estava caído do lado da cama.

Imagem da peça 'A última entrevista de Marília Gabriela' Imagem: Divulgação/Adriano Dória

Ator já comentou o boato de que teria um caso com Reynaldo Gianecchini, que era casado com a mãe, Marília Gabriela, no início dos anos 2000. Ele classificou a história como "podre" e "surreal".

A história que contam é que eu tinha ido para Paris, aí fiquei viciado em heroína, e fui morar em um apartamento com um modelo mais velho que me tirou das drogas, o Reynaldo Gianecchini. As pessoas preferiam aceitar que o galã da novela das 21h era gay do que poderia namorar uma mulher mais velha, que tinha o dobro da idade dele. Theodoro, em entrevista ao 'Desculpa Alguma Coisa'

Theo também falou sobre os "traumas de ser o filho da Marília Gabriela", explicando que a peça em que trabalha com a mãe aborda essa dinâmica. A ideia do espetáculo surgiu após uma temporada em que moraram juntos em Portugal.

Os traumas de ser um aposto, de não ter nome, de ser 'o filho da Marília Gabriela'. Falamos muito desse mito que é a Marília Gabriela, dessa referência, e como nossa relação se estabeleceu.

Adamastor, personagem de Theodoro Cochrane em "O Sétimo Guardião" Imagem: João Cotta/Globo

Ele sofreu com depressão e vícios. O artista também recebeu o diagnóstico de ciclotimia, um transtorno que causa oscilações de humor entre euforia e depressão.

No final de semana ficava ótimo, mas durante a semana eu ficava muito deprimido. (...) Chegou uma hora que caiu essa ficha em mim e falei: vou parar. Começou a abstinência junto com a minha mãe, com o luto, o desemprego, a distância do namorado. Aí minha terapeuta falou: chegamos ao seu diagnóstico. E comecei a tomar o remédio certo e a terapia direcionada pra isso.

Theo assumiu a sexualidade aos 25 anos, após ingressar na faculdade de teatro, onde sentiu pressão para beijar outros homens. Ele também relatou ter sofrido bullying na infância.