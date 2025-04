Marido de Leandro Karnal diz como diagnóstico de autismo mudou casamento

Vitor Fadul, 29, marido do filósofo e historiador Leandro Karnal, 62, explicou como o diagnóstico de autismo ajudou a melhorar seu casamento e a relação consigo mesmo.

O que aconteceu

Após ler um livro sobre transtornos mentais, o músico decidiu procurar profissionais para o avaliarem. "Fui atrás, porque a minha vida inteira eu sabia que tinha alguma coisa, mas morria de medo de saber o que era. Ficava tentando disfarçar, na intenção de que as pessoas não percebessem", contou em entrevista à Quem.

Diagnosticado somente aos 25 anos, Fadul relembrou que durante sua infância não teve acesso a saúde e educação por conta de sua situação financeira. "Ficar no escuro faz com que você nunca saiba como lidar com as suas próprias questões. Minha vida mudou muito, mudou para melhor. Se eu não soubesse [do autismo], com certeza não estaria mais aqui nesse mundo", garantiu.

Sentia que por mais que eu tivesse me esforçado a vida inteira, não conseguia pertencer e corresponder com as expectativas sociais. Isso é angustiante, porque nunca foi por falta de esforço, mas por fazer um esforço excessivo e não chegar a lugar nenhum. Eu queria me adaptar ao mundo e o mundo não foi feito por uma mente neurotípica

Após descobrir que tem um tempo diferente para absorver uma informação, Vitor Fadul conta que até mesmo seu casamento passou por transformações. "Leandro teve uma formação muito rígida, religiosa. Nos conhecemos, nos apaixonamos, nos amamos, nos juntamos, casamos, mas havia muita dificuldade para ele conseguir entender como eu era e como lidar comigo, porque ele achava, por exemplo, que eu fazia algumas coisas que não poderia fazer. Eu também não sabia explicar e não entendia porque ele via tanto problema em mim".

Assim que compartilhou com o marido seu diagnóstico, tudo mudou. "A reação dele foi assim: 'Ahhhhh'. Ou seja, ele entendeu melhor e essa compreensão foi fazendo com que ele lidasse melhor comigo. E, ao mesmo tempo, fui me compreendendo e consegui entender melhor o Leandro".

O cantor ainda detalhou sua relação atual com Leandro Karnal. "Se não tiver uma adaptação, fica impossível ter qualquer relação. Não vivemos num mar de rosas sempre, mas vivemos a maior parte do tempo. Temos uma relação muito acolhedora, somos compreensíveis um com o outro, ele me ensina muito e acredito que a minha forma de ser ensina muito a ele também", afirmou.