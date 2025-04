Aline avalia o que eliminou Vinícius e 'maior medo' dele: 'Pauta delicada'

Entrevistada no Encontro com Patrícia Poeta (Globo), Aline Patriarca falou na manhã de hoje sobre a eliminação de Vinícius no BBB 25.

O que aconteceu

A ex-BBB contou sobre como tem sido seus dias após o reality show. "Encontrei com o Belo, que é uma pessoa maravilhosa", disse. "Foi um dos encontros muito especiais, O retorno que estou tendo aqui é maravilhoso, o público tem sido muito acolhedor".

A baiana também avaliou a eliminação de Vinícius, sua dupla. "O fato de termos tido embates com muitas pessoas da casa acaba gerando uma movimentação muito grande, no sentido das torcidas se unirem para eliminar", explicou.

Segundo ela, caso Delma não tivesse sido imunizada, Vinícius poderia ter continuado no jogo. "Foi uma jogada não muito interessante para o jogo do Vini, mas ele seguiu o coração dele", disse, apoiando a decisão do amigo. "A gente nunca deixou de se apoiar e se respeitar".

Estamos marcados para sempre na história do Big Brother Aline

Questionada sobre Vinícius ter revelado sua sexualidade durante o programa, Aline disse que sempre encorajou o amigo a "ser quem é". "Ele sempre foi esse cara corajoso, mas a bissexualidade é uma pauta muito delicada. O medo dele não era ser julgado pela família, mas como isso poderia impactar na relação dele com as pessoas que ele ama", disse. "Fiquei muito feliz de ele ter conseguido colocar para fora e ter falado sobre um assunto tão interessante, porque também encoraja outras pessoas a assumirem quem são".

