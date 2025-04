Só mulheres: como é o voo que levará Katy Perry e noiva de Bezos ao espaço

Hoje por volta das 10h30 (horário de Brasília) está prevista a missão NS-31. Conduzida pela empresa espacial Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos, ela vai levar a cantora Kate Perry, a jornalista Lauren Sánchez, que é noiva de Bezos, e outras mulheres americanas para um "bate-volta" no espaço.

O que aconteceu

Este é o 11º voo com tripulantes do foguete New Shepard, da Blue Origin, e tem como destaque ter uma tripulação 100% feminina. Antes disso, em 1963, a União Soviética enviou a cosmonauta Valentina Tereshkova para uma missão de três dias na órbita da Terra.

A viagem espacial de hoje é para fins turísticos e trata-se de um bate-volta espacial. O lançamento, realizado do Texas (EUA), vai ocorrer por volta das 10h30, com a decolagem do foguete New Shepard, acelerando a mais de 3.000 km/h.

A missão dura em média entre 11 e 13 minutos e faz um voo suborbital. O foguete decola e até certo ponto desacopla a cápsula com a tripulação. A cápsula chega até a linha de Kárman (que fica a 100 km de altitude acima do nível do mar).

As tripulantes vão poder experimentar até 4 minutos em um ambiente de gravidade zero. Nesta hora, a tripulação retira os cintos de segurança para poder flutuar dentro da cápsula, e observar a curvatura da Terra.

Logo após, cápsula começa o processo de descida. Ela conta com minifoguetes que reduzem a velocidade na queda, e um paraquedas é acionado para uma volta suave, prevista para acontecer no deserto do Texas.

Voos da Blue Origin já levaram famosos e até brasileiro que ganhou concurso. Em 2021, o próprio Jeff Bezos participou da missão inaugural. Foram ainda William Shatner (ator que interpretou o Capitão Kirk, na série Jornada das Estrelas) e a pioneira da aviação Wally Funk. Em junho de 2022, o brasileiro Victor Hespanha participou da missão, tornando-se o segundo brasileiro a ir ao espaço.

Quem vai na missão de hoje

Além de Katy Perry e a noiva de Bezos, a tripulação inclui engenheira, produtora de filmes e jornalista.

Katy Perry: cantora norte-americana, que já emplacou vários hits no topo das paradas.

Lauren Sanchez: jornalista e noiva de Jeff Bezos. Ela participou de vários programas de entretenimento, como o The View.

Karianne Flynn: produtora de filmes e filantropa.

Aisha Bowe: engenheira aeroespacial e ex-funcionária da Nasa. Ela é empreendedora e fundadora da STEMBoard, uma empresa que oferece consultoria tecnológica e comercial par organizações.

Gayle King: jornalista e apresentadora de TV dos EUA. Ela apresenta o CBS Mornings e é editora da revista O, da apresentadora Oprah Winfrey.

Amanda Nguyen: cientista e pesquisadora de bioastronáutica. Já trabalhou em missões da Nasa e é conhecida por sua defesa de sobreviventes de abuso sexual.