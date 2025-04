John Travolta homenageia filho que faria 33 anos: 'Sinto tanto sua falta'

John Travolta, 71, relembra de filho que completaria 33 anos.

O que aconteceu

Ator parabenizou o filho, Jett, que faria 33 anos. A publicação foi feita em seu perfil do Instagram neste domingo.

Na legenda, o astro de "Grease" ressaltou que sentia sua falta. "Feliz aniversário, Jett. Sinto tanto a sua falta. Te amo para sempre", escreveu.

Filho de John Travolta morreu aos 16 anos em uma viagem em família para as Bahamas, em 2009. Jett sofreu uma convulsão após cair no banheiro do quarto do Old Bahama Bay Hotel.