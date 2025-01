Delma opina sobre divórcio de Gracyanne e Belo no BBB 25: 'Mal-entendido'

O relacionamento de Belo e Gracyanne voltou a ser assunto no BBB 25.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Dona Delma conversava com os colegas de confinamento no Apê do Líder. Camilla confessou que não sabia que Gracyanne tinha se separado de Belo.

Delma reforçou que a separação aconteceu há algum tempo. No entanto, o quarteto comentou que Gracyanne costuma falar sobre o ex-marido com muito carinho.

Vinícius: "Eu acho massa que ela fala dele com muito carinho, muito respeito. Gi também, gosta muito dele, então ele deve ser um cara muito massa".

Delma: "Ela fala que gosta muito dele ainda. Ela não fala com raiva dele. Ela fala bem de boa. E tudo foi um mal-entendido, né?".

O divórcio de Belo e Gracyanne foi revelado ao público em abril de 2024.