Tiktoker diz que o marido paga 'taxa mulher' de R$ 1.200 por mês

Camilla do Rosario, uma influenciadora inglesa, viralizou no Tiktok após dizer que o seu marido paga um "taxa mulher" de R$ 1.200 por mês.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo explicou o que é "taxa mulher". "Esse imposto é para me compensar pelo fato de que tenho que menstruar todo mês, ter tido duas gestações brutais em que vomitei quase todos os dias e depois tive duas cesáreas."

O meu marido teve a ideia e ele paga minhas unhas das mãos e dos pés duas vezes por mês , Camilla do Rosario

Camilla ainda falou que o "imposto" é pelo fato de os homens terem "uma vida muito fácil" em comparação com as mulheres. "Não consigo explicar o quão feliz fazer as unhas me deixa, e realmente compensa aquela semana de sangramento."