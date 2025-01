BBB 25: Diego Hypolito aconselha Daniele: 'A gente não é vítima de nada'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Daniele Hypolito recorda conversa que teve com outros confinados do BBB 25 (Globo) e recebe conselho do irmão, Diego.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A ginasta contou o papo que teve com Camilla e Thamiris na tarde deste último sábado (18). "Eu disse: 'Quando eu comecei a dar abertura para as pessoas, ninguém se interessou ou veio perguntar do mesmo jeito que eu perguntava da vida das pessoas. Ninguém fez o contrário'", lamentou.

Eu falei com elas: 'Camilla, sinceramente, eu não vou mentir para vocês. Eu e Diego não somos prioridades de ninguém aqui. Porque mesmo dentro das pessoas que gostam da gente, a gente não é prioridade e sabemos disso' , Daniele Hypolito

O atleta, por sua vez, decide alertar a irmã. "A gente não é vítima de nada. Eles têm o direito de gostar menos da gente e gostar mais dos outros", avaliou.

Diego também disse ter uma facilidade em não se importar caso não esteja agradando os outros, mesmo fora do confinamento. "A gente não alcançou os lugares agradando todo mundo", pontuou.

Só que, aqui, a gente precisa ter convivência mesmo com as pessoas que possivelmente não tenham te agradado. Aqui ou em qualquer lugar na vida , concluiu Diego Hypolito.