BBB 25: Vitória Strada relembra noivado com Marcela Ricca

Na primeira festa do BBB 25 (Globo), Vitória Strada conversou com Diego Hypólito e relembrou o noivado com Marcela Ricca.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo com o atleta, a atriz ressaltou que também faz parte da comunidade LGBTQIAP+. "Eu sou bi! Você não sabia? Quase fui casada. Namorei por quatro anos com uma mulher."

Diego ficou surpreso com a informação. "Não sabia!"

Vitória e Marcela terminaram em 2023 — elas seguem amigas até hoje. Marcela comentou sobre o anúncio de Vitória e Mateus no BBB: "Vão arrasar".

Atualmente, Vitória namora o também ator Daniel Rocha. Os dois decidiram manter o relacionamento durante o reality.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas