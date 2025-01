BBB 25: Gracyanne vê sister do VIP preparando whey e faz pedido

Gracyanne Barbosa, 42, reagiu com bom humor ao ver Renata, 32, preparando um shake de whey protein na cozinha do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

'Presa' na Xepa, a ex de Belo não pode consumir nesta semana o produto, exclusivo para os membros do VIP.

Ela, então, pediu para ao menos sentir o cheiro do suplemento. "É whey? Deixa eu cheirar?", suplicou, levando os demais brother às gargalhadas.

Conhecida por sua rotina fitness, Gracyanne insistiu - em tom de brincadeira, claro está - para pelo menos dar uma olhadinha no produto. "Deixa eu olhar o whey!", voltou a pedir, novamente arrancando risos dos colegas de confinamento.