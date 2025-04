Na grande final, Fiuk relembra BBB 21 ao repetir look icônico

Fiuk resolveu repetir o "look" usado na final do BBB 21 (Globo) durante sua apresentação do último dia do BBB 25.

O que aconteceu

Na edição ao vivo da noite de ontem, o cantor se apresentou com Naiara Azevedo ao som de "Do Seu Lado", do grupo Jota Quest.

O público logo percebeu que Fiuk fez uma homenagem a si mesmo ao repetir a roupa que usou na final do BBB 21.

Na disputa contra o Juliette e Camilla de Lucas, o cantor também usou um lenço quadriculado amarelo no pescoço, jaqueta preta, calças vermelhas e os sapatos de cores diferentes.

