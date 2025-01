Influenciador Zé Longuinho anuncia que fará transição de gênero: 'Carinho'

Zé Longuinho, 21, anunciou nas redes sociais que vai passar por uma transição de gênero.

O que aconteceu

O influenciador digital explicou que a decisão é reflexo de algo que ele já há tempos sentia dentro de si. "A verdade é que, na minha vida inteira, tentei entender e aceitar a pessoa que sou por dentro. Mas, no meio de tudo isso, percebi que a pessoa que sou por dentro não estava se refletindo totalmente por fora. Hoje, com todo o carinho do mundo, quero compartilhar com vocês que, neste ano de 2025, vou iniciar minha transição de gênero", contou, por meio de vídeo publicado no Instagram.

Ele está muito seguro do passo que está tomando. "Fui, sim, muito feliz sendo Zé Longuinho, aquela gay afeminada e musculosa da academia, que quebrava vários tabus, e tenho muito orgulho de tudo o que ele conquistou. Mas sei, no meu coração, que vou ser muito mais feliz sendo 'ela'."

Zé Longuinho ainda não definiu o nome feminino que passará a usar a partir de sua nova identidade de gênero. "O nome 'dela'? Eu ainda não sei. É algo que logo descobriremos juntos!"