Edy debate indicação com Aline e Vinícius no BBB 25: 'Paguei um preço'

Indicado ao 1º Paredão pela por Aline e Vinicius, Edy conversou com a dupla de Líderes do BBB 25 (Globo) após o fim do programa ao vivo de quinta-feira (16).

O que aconteceu

Aline voltou a justificar a escolha. "A gente já teve até oportunidade de conversar mais. Conversar não, mas observar vocês se divertindo. Eu falei 'véi, por Deus, vocês nem eram nem a primeira opção da gente'".

Edy disse saber que foi indicado após apontar a dupla no "Sincerinho" de terça-feira (14). "Eu paguei um preço. Eu errei, na minha opinião, na questão de me expressar. Eu sou muito articulador, de falar com minhas mãos e até meu tom de voz é muito alto".

A única coisa que te dei no Raio-X foi biscoito. Porque eu acho você biscoiteira, mas não como pejorativo. Na minha opinião, é um excesso mesmo. Nada mais do que isso. Não tenho implicância nenhuma. Edy

Ele finalizou. "O único impasse foi esse. Não tenho nada pessoal, porque a gente não se conhece para não gostar do outro. É jogo, galera. Tranquilinho. Vamos pra cima."

Aline também conversou com Raissa, dupla de Edy. "Você é autêntica mesmo, é pura. Você é muito nova. Você está tendo uma oportunidade que muitos queriam ter, e você vive mesmo".