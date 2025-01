Vitória diz que Vilma é planta no BBB e dispara: 'não pode ter dó'

Colaboração para Splash, no Rio

Em conversa com os brothers na área externa da casa do BBB 25, Vitória Strada definiu Dona Vilma, 68, como "planta" na edição do reality. A influenciadora também não poupou o filho, Diogo Almeida, 40, também confinado na casa.

O que aconteceu?

Durante uma conversa com o amigo Mateus e as duplas Camilla e Thamiris e Gracyanne e Giovanna, Vitória Strada avaliou a participação de alguns brothers na primeira semana de jogo, mas falou, principalmente, sobre Dona Vila e Diogo.

Tenho um carinho enorme pelos dois, não tenho nada contra a pessoa, o ser humano deles, mas realmente são as pessoas mais afastadas do jogo. Nunca vi ela [Dona Vilma] trocando ideia com ninguém. Ela fica parada e dá aquele sorrisinho. Ela só conversa se você chega para ela e fala.

Vitória

O amigo de Vitória completa a avaliação da sister.

A Dona Vilma e o Diogo se isolam mesmo. O que parece é que eles não fazem questão.

Mateus

Vitória completou sua fala pensando na estratégia para o jogo.

A gente não pode ter dó por ela ser uma senhora, entendeu? A gente respeita ela, mas se tiver que votar porque ela está afastada, a gente vai votar. Eles são os mais plantas da casa.

Vitória

Thamiris concordou com os colegas de confinamento.

O Diogo é uma planta, não tem como negar.

Thamiris