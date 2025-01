Sem ovo, Gracyanne come frango cru no BBB 25: 'Muita fome'

Horas antes da primeira Prova do Líder do BBB 25 (Globo), Gracyanne comeu um frango meio cru no programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A influenciadora estava colocando o frango no prato, quando sua irmã Giovanna a alertou. "Gra, tá meio cru."

Ela confirmou saber. "Eu tô com muita fome. Eu sei que tá meio cru."

Gracyanne ignorou a informação, sentou e comeu o frango. Giovanna não comentou mais nada.

Mais cedo, a sister já havia reclamado de fome após os ovos acabarem. "Acabou, não tem mais nada."

Depois de se exercitar na manhã, a modelo comeu seus últimos ovos durante o café. Em conversa com Daniele, ela explicou já estar com fome.