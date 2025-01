'Não vai ter festa?': Show de Quarta com Anitta confunde fãs do BBB 25

O primeiro Show de Quarta do BBB 25 (Globo), comandado por Anitta, repercutiu nas redes sociais, onde os fãs questionaram a ausência da tradicional festa de quarta-feira.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Anitta comandou o primeiro Show de Quarta, uma nova dinâmica da primeira fase do jogo. Ao invés da tradicional festa de quarta-feira, os brothers receberão um show de um artista e um convidado seu.

Após o fim do show de Anitta, os participantes voltaram para dentro da casa. Nas redes, o fim "precoce" causou confusão.

A festa do bbb acabou? Que isso genti kkkkk -- Alexandra Mendonça (@alezinhamcc) January 16, 2025

Gente cadê a festa ? BBB faliu foi?#BBB25 -- miii (@Michell21536389) January 16, 2025

não vai ter festa? pqp bbb faliu -- gabriella (@_alvesgabri) January 16, 2025

Festa do BBB sem uma beatszinha, sem álcool, sem nadica pra animar?? Naaaaaaaaannnn, festa véia podi. Bolinho, vc faz falta, keride! Volta boninho, pfv -- Vanessa com V ???? (@vanessavieiraas) January 16, 2025

E a festa?

Nos últimos anos do reality, as noites de quartas-feiras eram preenchidas pela festa do líder. O evento era responsável por encerrar a semana de liderança, com uma festa temática escolhida pelo participante vitorioso.

No BBB 25, o 'show de quarta' entrará no lugar do evento — pelo menos por enquanto. A nova dinâmica trata-se da visita de um artista, acompanhado de algum parente ou amigo, para fazer uma apresentação musical para os confinados.

A festa do líder retornará ao cronograma apenas na segunda fase do jogo, quando as duplas serão separadas. Já as festas que acontecem às sextas ou aos sábados se manterão no mesmo formato de sempre.

A primeira grande festa do BBB 25 acontecerá na sexta-feira (17).