2 indicações do Líder, contragolpe e Paredão Triplo: a 1ª semana do BBB 25

Na edição de quinta-feira (16) do BBB 25 (Globo), Tadeu Schmidt revelou como será a dinâmica de formação do primeiro Paredão da temporada.

Confira a dinâmica da semana:

Quinta-feira (16): Líderes emparedam 1 dupla após prova;

Sexta-feira (17): Na Mira do Líder: 3 duplas

Sábado (18): Prova do Anjo

Domingo (19): Formação de Paredão Triplo

Dupla de anjos imuniza uma dupla;

Lideres emparedam outra dupla;

Casa vota em uma dupla;

Contragolpe da dupla mais votada pela casa;

Bate e Volta com a dupla mais votada pela casa e a contragolpeada

Paredão Triplo formado com as duas duplas indicadas pelos Líderes + a que não escapar do Bate e Volta

Terça-feira (21): Primeira dupla eliminada