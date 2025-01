David Lynch pode ter sido vítima indireta dos incêndios em LA, diz site

A morte de David Lynch pode ter relação indireta com os incêndios em Los Angeles, Estados Unidos. O cineasta tinha 78 anos.

O que aconteceu

Diagnosticado com enfisema, Lynch teria sido forçado a sair da sua casa em decorrência dos incêndios, o que teria piorado o quadro de saúde do cineasta. As informações são do site Deadline.

Em 2024, Lynch revelou que, devido ao seu diagnóstico de enfisema, ele não podia mais sair de casa. Durante conversa com a revista Sight & Sound, ele explicou que, caso voltasse a dirigir, seria de maneira remota.

O diretor era conhecido por apresentar em suas obras histórias surrealistas e sombrias com um humor desconcertante. Misturava o monstruoso com o mundano a partir de uma paisagem de sonhos ou pesadelos.

Lynch estourou na cena independente americana com o seu inovador filme de terror "Eraserhead" (1977). Um clássico assustador que virou uma produção cultuada, rodada com baixo orçamento durante cinco anos porque ele ficou sem dinheiro e tinha uma esposa e uma filha para sustentar.

Entre os principais filmes estão o sadomassoquista "Veludo Azul" (1986), "Cidade dos Sonhos" (2001),"O Homem Elefante", "Uma História Real", "Coração Selvagem" (1990) e "Império dos Sonhos" (2006). Mas talvez ele seja mais lembrado por sua fascinante série de TV dos anos 1990, "Twin Peaks", que foi pioneira no gênero antes da era do streaming.

"Seria difícil olhar para uma lista de programas de televisão de qualquer época sem encontrar vários que tenham uma dívida criativa com 'Twin Peaks'", avaliou a The Atlantic em 2016, em um artigo elogiando sua influência sobre diretores como Quentin Tarantino e os irmãos Coen.

Após ser criticado por esse último filme, Lynch passou a se dedicar às pinturas, a fabricação de café e a meditação transcendental —prática budista adotada por ele no final dos seus 20 anos. "Tudo em mim mudou quando comecei a meditar", ele refletiu em seu livro de memórias de 2018, "Room to Dream" (coescrito com Kristine McKenna).

Infância e carreira

Nascido em 20 de janeiro de 1946 em Missoula (Montana, nos EUA), David Keith Lynch era filho de Donad, um cientista pesquisador do Departamento de Agricultura, e de Edwina, uma professora de inglês. O trabalho dos pais fez com que o diretor se mudasse com frequência de Montana para Idaho, para o estado de Washington e para Virgínia.

"Meus pais eram tão amorosos e bons", ele escreveu em suas memórias. "Eles também tiveram bons pais, e todos amavam meus pais. Eles eram simplesmente justos." Ele acrescentou que "muito do que somos está definido quando chegamos aqui. Eles chamam isso de roda do nascimento e da morte, e acredito que já passamos por isso muitas e muitas vezes."

O diretor nunca foi um aluno exemplar. De acordo com The Hollywood Reporter, Lynch foi moldado pelos escoteiros e, anos mais tarde, muitos dos que o conheceram expressaram surpresa com a contradição entre suas maneiras suaves e explosões de violência e palavrões em sua arte.

Após abandonar várias faculdades, o diretor estava trabalhando como artista e gravador em 1966, quando fez seu primeiro filme, o curta de quatro minutos "Six Men Getting Sick" ("Six Times"). Ele estreou com seu primeiro longa, "Eraserhead" (1977), uma visão distópica filmada em preto e branco e que se tornou um filme cult. Stanley Kubrick o proclamou um de seus filmes favoritos.

Antes, era pintor e criador de curtas-metragens animados. Suas produções eram conhecidas pelo surrealismo. Ele misturava terror, noir, e humor desconcertante. Sua primeira indicação ao Oscar como melhor diretor veio com "O Homem Elefante" (1980). O filme, que contava a história de um homem desfigurado, recebeu oito indicações.

Em 1984, dirigiu a primeira adaptação de "Duna", considerada um fracasso de bilheteria para a época. Mas em 1990 revolucionou a TV com "Twin Peaks", série da ABC, criada em parceria com Mark Frost. A série tocava em assuntos inquietantes, até então tabu, e tornou o inexplicável um elemento fixo da televisão narrativa moderna. A primeira temporada recebeu 14 indicações ao Emmy.

Também dirigiu mais alguns sucessos, como "Estrada Perdida (1997), "Mulholland Drive" (2001) e "Inland Empire" (2006). O artista ainda se aventurou na literatura com "Images" (1994), "Catching the Big Fish" (2006) e "Espaço Para Sonhar" (2018), além de inúmeros textos literários.

Ele foi indicado a quatro Oscars: sendo três vezes como melhor diretor por "Blue Velvet", "Mulholland Drive" e "O Homem Elefante", que também lhe rendeu uma indicação para roteiro adaptado. Contudo, Lynch só foi reconhecido pela Academia com um Oscar honorário em 2019.

Em 2022, ele apareceu como John Ford em "The Fablemans", de Steven Spielberg, e também deu voz ao cientista louco de "Robot Chicken".

O cineasta foi casado quatro vezes e deixa os filhos Jennifer Lynch, Austin Jack Lynch, Riley Lynch e Lula Boginia.

*Com informações da AFP