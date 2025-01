Aline, do BBB 25, relembra gafe com cantor famoso: 'Tinha um climão'

Aline, 32, compartilhou com os confinados do BBB 25 uma história de quando cometeu uma gafe ao conhecer Xand Avião pessoalmente.

O que aconteceu

A policial militar relembrou de quando entrou no camarim para tirar foto com o artista. A conversa aconteceu enquanto os participantes se alimentavam na manhã desta quinta-feira (16).

Aline relembrou de quando foi a um show do Aviões do Forró e teve uma oportunidade de entrar no camarim de Xand. No entanto, de forma inocente, a participante contou que cometeu uma gafe ao fazer uma brincadeira com o artista.

Assim que encontrou o cantor, Aline fez uma referência a Riquelme, que já não participava mais da banda. "Antes de tirar a foto, eu falei 'bora RIquelme', ai o cara [segurança] falou 'bora, por favor'", disse. Mesmo sendo convidada a sair, a sister conta que conseguiu tirar sua foto com Xand Avião.

Só depois que deixou o camarim, Aline descobriu que Riquelme não estava mais no Aviões do Forró. "Me falaram que ele está com Solange [Almeida] agora. Falei 'ah desculpa, agora entendi'. Ele tentou me expulsar, ele achou que eu falei 'bora Riquelme' na sacanagem, mas era meu sonho falar isso pra ele. Eu não sabia que tinha um climão".