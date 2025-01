Acabou o ovo! Gracyanne traça estratégia para se alimentar no BBB 25

Gracyanne Barbosa, 41, já começou a enfrentar os primeiros desafios para se alimentar no BBB 25! Já no quarto dia de confinamento, os ovos da influenciadora chegaram ao fim.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Depois de se exercitar na manhã desta quinta-feira (16), a modelo comeu seus últimos ovos durante o café da manhã. Em conversa com Daniele Hypolito, a musa fitness explicou que já estava com fome.

Ciente de que Gracy diminuiu a quantidade de comida que costuma consumir, a ginasta comentou: "Você deve estar com bastante [fome], né? Você está controlando muito, principalmente, a questão do ovo".

Neste momento, a influenciadora revelou que acabaram os ovos da cozinha VIP. "Acabou, não tem mais nada", disse.

Contando com a prova do líder que acontecerá na noite de hoje, Daniele disse que a divisão da casa mudaria, mas se preocupou: "E no almoço, Gra? Como é que você vai fazer?".

Sem muitas opções, Gracyanne afirmou que comerá outra fonte de proteína. "Eu tenho um peito de frango ali", admitindo ainda que sua preferência sempre será por ovos.