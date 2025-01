Saiba quanto o elenco de 'Friends' ganha por ano após fim da série

'Friends', série exibida entre 1994 e 2004, segue sendo um sucesso entre os fãs e ainda, continua rendendo bons frutos aos protagonistas.

O que aconteceu

Mesmo após 21 anos fora do ar, a sitcom criada por Marta Kauffman, 68, e David Crane, 67, segue enriquecendo os atores Jennifer Aniston, 55, Matt LeBlanc, 57, Lisa Kudrow, 61, Matthew Perry (1969-2023), Courteney Cox, 60, e David Schwimmer, 58. De acordo com as informações, eles recebem um pagamento de oito dígitos por terem interpretado Rachel Green, Joey Tribbiani, Phoebe Buffay, Ross Geller e Monica Geller, respectivamente.

Segundo o USA Today , 'Friends' gera um bilhão de dólares por ano para a Warner Bros. Dois por cento de tudo isso corresponde aos seus protagonistas.

Em 2015, a imprensa internacional divulgou que Aniston, LeBlanc, Kudrow, Cox e Schwimmer receberam US$ 20 milhões por ano cada. Em 2023, a Fox Business informou que este número aumentou em 2018, depois que a Netflix adquiriu os direitos das transmissões da série por 80 e 100 milhões de dólares, segundo o site Marketplace.

Ao final da sitcom os atores recebiam salários de um milhão de dólares por episódio. Em sua autobiografia 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', Matthew Perry contou que ganhava um milhão de dólares por semana: "Parecia muito para nós, então pedimos que o valor fosse menor. Fomos estúpidos por querer receber menos, mas finalmente conseguimos aproveitar tudo isso graças à gentileza de David Schwimmer e às suas habilidades empresariais. David, devo a você cerca de 30 milhões de dólares".