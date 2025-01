Mariana Goldfarb sensualiza em Noronha e faz 'ameaça velada': 'Protegida'

Mariana Goldfarb, 34, fez uma galeria de fotos sensuais em Fernando de Noronha.

O que aconteceu

Nas imagens, a modelo usa um vestido transparente por cima do biquíni e faz poses em meio às belas paisagens da ilha. "Sou tão protegida espiritualmente que, se você fizer mal para mim, eu fico preocupada com o que vai acontecer com você", alfinetou a legenda do post, no Instagram.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios à beleza de Mariana e ao bom gosto do ensaio. "Fotaças", definiu um fã. "Maravilhosa", derreteu-se outra seguidora da musa. "Perfeita e sem igual", concordou ainda uma terceira.

Goldfarb está há dois anos separada do galã global Cauã Reymond, 44. Os dois foram casados entre 2019 e 2023 e, desde que se divorciaram, raramente citam diretamente um ao outro nas redes sociais ou na mídia.