Dantinhas: casal 'sem noção' do BBB 25 não pode ser eliminado do programa

O casal Arleane e Marcelo tem sido um dos destaques dos primeiros dias de BBB 25. Durante a última dinâmica do reality em que os participantes precisavam escolher duplas com quem não gostariam de jogar, eles receberam quatro votos. No Central Splash desta quarta-feira (15), Daninhas defende a permanência deles no jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

"Eles são meio oba-oba", disse Dantinhas. Ele relembrou que o casal chegou a conversar sobre o perfil em uma plataforma de conteúdo adulto de Gracyanne, e tem uma certa "obsessão" por ela.

Marcelo e Arleane, inclusive, protagonizaram uma polêmica com Gracyanne Barbosa. A manauara tinha curiosidade em pegar na bunda da musa fitness, e quando ela permitiu, chamou para o marido fazer o mesmo. Gracy não deixou que Marcelo lhe tocasse, e depois conversou com Giovanna, sua irmã, sobre seu incômodo com a situação.

Para Yas, esse tipo de atitude é sintomática da mistura entre pessoas famosas e desconhecidas dentro do jogo.

A gente tem um problema seríssimo que é, quando você mistura Pipoca e Camarote, as pessoas acham que são íntimas dos famosos porque veem stories, fotos. Mas você não é amigo de nenhum famoso. Se você não conhece aquela pessoa (…) você não é amigo de famoso.

Yas Fiorelo

Esse casal é isso. Eles tem que sair? Claro que não (…) Eles incomodam, são sem noção

Dantinhas

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.