Após dormir fora da casa no BBB 25, Joselma se revolta: 'Injustiça dói'

Joselma precisou dormir do lado de fora da casa no BBB 25 depois da consequência da primeira dinâmica do programa. Ela desabafou com Aline sobre o momento

O que aconteceu

Junto de seu genro, Guilherme, ela precisou dormir fora da casa. Na cozinha, na manhã desta quarta-feira (15), Joselma desabafou com Aline com trechos da música "Madeira que Cupim Não Rói", e disse: "A injustiça dói".

Joselma continuou cantando. "Somos madeira de lei que cupim não rói". Na sequência, complementou: "Manda vir os cupins".

Aline responde dizendo que já encontrou os cupins dentro da casa. Joselma diz que entende que seu jeito de fazer amigos rapidamente pode incomodar algumas pessoas.

A policial, então, argumentou que o jeito de Joselma também pode incomodar. Ela rapidamente respondeu: ""Fale logo e vamos brigar até o final, mas não fique rodeando. O pessoal pensa que tá jogando só aqui. Estão jogando com o público lá fora".

