Thamiris, do BBB 25, confessa que já foi 'chifruda': 'Tomei um boizão'

Thamiris compartilhou com seus colegas de condimento do BBB 25 que já foi traída por um ex-parceiro.

O que aconteceu

A sister estava na cozinha na manhã desta terça-feira (14). Daniele Hypolito comentou que viajou para Manaus, e provou um prato típico da cidade.

Thamiris confessou que não tem uma boa lembrança da cidade. "Eu tinha uma impressão muito ruim, porque tomei um 'boizão'", disse. Marcelo, que acompanhava a conversa, ficou confuso com a expressão, mas ela explicou: "Boizão, chifruda".

A relação da traição com Manaus foi direta. Thamiris contou que o então namorado foi infiel quando visitou a cidade. "Quem meteu o chifre foi o meu ex, carioca, safado. Mas hoje, ele é meu melhor amigo. A gente namorava, ele foi para lá e ó..."

Apesar da traição, Thamiris conta que mantém uma relação de amizade com o ex. Ela disse, inclusive, que até conheceu a amante. "Eu fiquei com raiva, mas a gente é melhor amigo".

