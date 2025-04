Campeã do 'BBB 25', Renata tem agenda cheia nos programas da Globo; confira

Renata Saldanha é a nova campeã da 25ª edição do Big Brother Brasil. Mas, mesmo com o fim do reality, a sister ficará nas telinhas por um tempo: ela integra parte dos programas e entrevistas para a Globo.

Nesta quarta-feira, 23, Renata começa a rodada de compromissos com o Café com Eliminado com Ana Maria Braga, no Mais Você. O programa matinal começa às 10h35, na Globo.

Logo depois, ela e os outros participantes da edição farão parte do Prêmio Gshow, que relembra os melhores momentos dos brothers no BBB. A partir das 17h, o público poderá escolher quem leva a melhor em categorias como "Pipoqueiro da edição" ou o "melhor meme". A exibição do prêmio ocorrerá pelo Globoplay.

Ainda na quarta, Renata fará parte do Big Show - O Reencontro, a partir das 22h, no Multishow. Com a apresentação de Ed Gama e Ana Clara, ela se reunirá com ex-participantes para rever os melhores momentos da temporada.