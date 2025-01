Madalena passa mal antes de Jão descobrir segredo em 'Volta por Cima'

No capítulo desta segunda-feira (13) em "Volta por Cima" (Globo), Cacá mente para Jão e logo após apresenta sua falsa paciente para Madalena.

Jão segue a guarda-costas e Madalena tem um mau pressentimento sobre algo que irá acontecer com seu namorado e a ex dele.

Fato é que Jão logo descobrirá que Cacá trabalha para a contravenção de Violeta e exigirá que ela deixe a função.

Madá (Jessica Ellen) e Cacá (Pri Helena) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Doralice se preocupa com Osmar. Gerson enfrenta Rodolfo e a cúpula dos contraventores. Um repórter vê Gigi trabalhando na lanchonete de Neuza. Roxelle pede que Sebastian ajude os Góis de Macedo. Gigi se encontra com Bernardo.

Madalena sugere que Jin faça a live em sua casa. Sebastian faz uma proposta para Belisa. Tati questiona Jin sobre seu relacionamento com Hana. Marco conversa com Violeta para tentar evitar uma guerra entre os Barros e os Castilho. Doralice vai ao encontro de Osmar.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.