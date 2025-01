Sandy e médico ficam em resort com diárias de até R$ 8 mil na Costa Rica

Sandy, 41, e Pedro Andrade, 34, passaram uma temporada na Costa Rica.

O que aconteceu

Os dois ficaram hospedados no Nayara Springs, resort que conta com diárias que variam de R$ 5 mil a R$ 8 mil. O suposto casal compartilhou diversas fotos por meio das redes sociais - mas, não apareceram juntos,

A cantora mostrou suas visitas a lugares turísticos do país, como a cachoeira Fortuna Waterfall, a ponte suspensa do Místico Arenal Hanging Bridges e as trilhas de um vulcão na região de La Fortuna de San Carlos. O médico publicou cliques aproveitando as atividades do local.

O resort foi eleito um dos 100 melhores do mundo. Ele conta com diversas atividades, como caminhadas em pontes suspensas, ioga, observação de cachoeiras e até cultivo de café. Além disso, o Nayara Springs conta com 35 acomodações.

Toda são escondidas na floresta tropical Intitulados Springs Villa. Os quartos têm piscina privativa, um amplo jardim com chuveiros duplos, um grande banheiro, áreas de estar internas e externas e uma sala de estar.