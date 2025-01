Enquete BBB UOL hoje (13): veja parcial atualizada pela última vaga

A dupla que vai entrar no Big Brother Brasil 25 será conhecida na noite desta segunda-feira (13), na estreia do reality show na Rede Globo.

Uma votação popular foi aberta após as equipes serem apresentadas ao público, na última sexta-feira (10), durante o Mais Você (Globo).

O que diz a enquete

Guilherme e Joselma aparecem à frente no recorte parcial feito às 15h04 desta terça. A dupla de genro e sogra soma 49,51% dos votos.

Na sequência, a dupla que aparece na disputa é: Paula e Nicole. Mãe e filha somam 42,21% da preferência do público.

Joseane e Cléber estão na lanterna. Mãe e filho somavam apenas 8,28%.

Resultado da dupla escolhida pelo público para entrar será divulgada durante a estreia do Big Brother Brasil 25, hoje (13). A dupla entrará no jogo com imunidade para a primeira semana de game.