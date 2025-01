Enquete BBB UOL agora: veja qual é a dupla favorita em parcial atualizada

Do Splash, em São Paulo

Três duplas estão na disputa pela última vaga do grupo Pipoca no BBB 25 (Globo). Os participantes foram revelados na manhã desta sexta-feira (10) durante o programa Mais Você (Globo).

Veja quem são os mais cotados para entrar, de acordo com a enquete UOL.

O que diz a enquete

Às 17h10 desta sexta-feira (10), Guilherme e Joselma continuavam à frente na enquete. Os dois tinham 43,26% e são os favoritos do público para entrar para a disputa do BBB. No entanto, houve uma queda na vantagem da dupla em comparação à parcial anterior.

Paula e Nicole assumiram o segundo lugar. A dupla de mãe e filhas estava na última posição, mas assumiram a vice-liderança na enquete, com 35,54% dos votos.

Joseane e Cléber caíram para o último lugar. A mãe e o filho, antes no segundo lugar, agora aparecem em último, com 21,20% da preferência do público.