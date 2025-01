Apresentadoras argentinas detonam Fernanda Torres, e fãs protestam

Fernanda Torres, 59, foi o assunto dos últimos dias após ganhar o prêmio no Globo de Ouro, como melhor atriz em filme de drama por sua atuação em "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

Apesar de ter sido muito elogiada mundialmente, sua vitória foi alvo de comentários indelicados por parte das apresentadoras do programa Vamos Las Chicas, do canal argentino La Ciudad. Durante a transmissão, as jornalistas Victoria Casaurang, Paula Galoni e Mercedes Cordero insinuaram que a atriz brasileira não esperava ganhar o prêmio.

Elas ainda sugeriram que sua aparência não estava adequada para a ocasião. Uma delas ainda disse que ela não havia penteado o cabelo para a cerimônia.

As declarações das apresentadoras viralizaram nas redes sociais e geraram indignação aos fãs brasileiros. Em resposta, muitos internautas entraram nos perfis do canal para defender Fernanda, criticando o comportamento das jornalistas. "Um país com tantos problemas econômicos e sociais, e ainda assim, se preocupam com a aparência de uma mulher?", questionou uma pessoa.

Após o protesto, o canal La Ciudad decidiu fechar os comentários de suas postagens no Instagram. No entanto, o vídeo das apresentadoras continuou circulando nas redes, gerando ainda mais defesas para Fernanda Torres.