Mesmo sofrendo, Anita emociona ao ajudar Edu em 'Garota do Momento'

Anita (Maria Flor) viverá momentos intensos em "Garota do Momento" após a prisão de Nelson (Felipe Abib).

O que vai acontecer

Nelson é preso por ter roubado o microfone de Alfredo (Eduardo Sterblitch). Anita e seus filhos até ficam sensibilizados com o ocorrido, mas aliviados ao mesmo tempo, pois ficarão sem a presença do marido e pai tóxico.

Quando Nelson é solto, Anita começa a sofrer bastante. Afinal, o companheiro a trata de forma abusiva e o casamento já está em frangalhos.

Além disso, Anita percebe que seu sentimento por Alfredo só aumenta. O radialista também sente o mesmo, ainda que a moça não esteja mais trabalhando em seu programa.

Anita (Maria Flor) e Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) em 'Garota do Momento' Imagem: Ellen Soares/Globo

Em meio a isso, a cozinheira será requisitada por Edu (Caio Manhente) em uma situação difícil. O rapaz pede à mãe que ajude ele e Celeste (Débora Ozório) a se encontrarem às escondidas, pois Raimundo (Danton Mello) terá proibido o romance dos jovens.

Compreensiva, Anita apoia o namoro de Edu e Celeste, apesar de correr o risco de ser repreendida por Raimundo.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.