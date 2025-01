Rei Charles 3º planeja vir ao Brasil em novembro para a COP30

O rei Charles 3º está planejando participar da COP30, em novembro, no Brasil.

Charles está "ansioso" para participar da COP30 neste ano. As informações são da Vanity Fair, que afirma que "há uma possibilidade" de o rei vir ao país para comparecer ao evento.

A COP30 acontece de 10 a 21 de novembro, em Belém. A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima é um encontro anual onde líderes mundiais, cientistas, ONGs e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima.

Charles deve retomar uma agenda movimentada de viagens internacionais neste ano e está focado na diplomacia internacional. "Esperem ver duas, talvez três turnês internacionais — vai ser um ano animado com visitas de e para outros países. A visita recente do estado do Catar ilustrou que esses eventos podem ser condensados com muito sucesso em uma programação de dois dias e adaptados, se necessário", afirmou uma fonte à publicação.

Uma das próximas viagens deve ser para a Itália, entre março e maio. Ainda neste mês de fevereiro, o rei visitará a Polônia para marcar o 80º aniversário da liberação do campo de concentração de Auschwitz.

Os médicos estão empolgados com a evolução de Charles, que viajará em meio ao tratamento de um câncer. "O rei estará muito engajado, e está muito empolgado para um ano de aniversários e ocasiões especiais. Claro que a saúde dele está sendo considerada em todos os planos, mas os efeitos colaterais do tratamento têm sido tratáveis e ele está determinado a continuar trabalhando. Há muito que ele quer realizar neste ano", concluiu a fonte.