Após Globo de Ouro, Fernanda Torres será indicada ao Oscar? Veja histórico

Fernanda Torres fez história e levou o prêmio de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro. A vitória empolgou os brasileiros para as indicações ao Oscar, que serão reveladas no dia 17 de janeiro.

O histórico de ambas premiações é favorável à brasileira, mas ainda não garante que o nome de Torres vai figurar entre as indicadas ao prêmio de melhor atriz.

O que diz o histórico

Na história das premiações, em apenas duas ocasiões a vencedora do prêmio de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro não foi indicada ao Oscar. Isso aconteceu em 1989, com Shirley MacLaine em "Madame Sousatzka". Depois, em 2008, aconteceu o mesmo com Kate Winslet, quando protagonizou "Apenas Um Sonho". Naquele ano, a atriz acabou sendo indicada em outra categoria, levando o prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo filme "O Leitor". O Globo de Ouro já soma 83 edições, enquanto o Oscar soma 97.

Isso também já aconteceu em outras categorias, como melhor ator em filme de drama. Jim Carrey, que venceu as categorias principais do Globo de Ouro por "O Show de Truman" e "O Mundo de Andy", nunca foi indicado ao Oscar. O mesmo aconteceu com Madonna, escolhida melhor atriz por filme de comédia ou musical no Globo de Ouro por "Evita", mas ignorada pelo Oscar.

O Globo de Ouro não tem influência direta sobre o Oscar —os prêmios sequer são votados pelas mesmas pessoas. No Globo de Ouro, votam 334 jornalistas estrangeiros que cobrem cinema e TV americanos. No Oscar, votam 10 mil membros da indústria cinematográfica.

No entanto, a vitória no Globo de Ouro traz uma visibilidade importante para Fernanda Torres em um momento estratégico. "Não existe entrelace entre o Globo de Ouro e o Oscar, então a vitória no primeiro não garante a disputa pelo segundo. O que ocorre é o aumento de visibilidade para os votantes da Academia, e dessa forma a estatueta da Fernanda ajuda que mais gente saiba quem ela é. O jogo agora é de percepção e de momento", explica Roberto Sadovski, colunista do UOL.

O Globo de Ouro aconteceu em um momento decisivo: a votação para as indicações do Oscar começa nesta quarta-feira (8) e vão até domingo (12). "O timing para Fernanda Torres e 'Ainda Estou Aqui' serem vistos e votados é perfeito. O Globo de Ouro trouxe a energia necessária, que havia sido um pouco perdida quando Fernanda ficou de fora da lista de pré-finalistas do BAFTA", avalia Flavia Guerra, colunista do UOL.

Como as estatísticas mostram, apenas duas vezes as vencedoras do Globo de Ouro de melhor atriz não foram indicadas ao Oscar. Os números jogam a favor do Brasil. Agora, é aguardar para que os membros da Academia também concordem com o histórico. Flavia Guerra

Vale lembrar que a categoria de melhor atriz no Oscar é ainda mais disputada que a do Globo de Ouro por não ser dividida em gêneros. No Globo de Ouro, 12 indicadas se dividem entre as categorias de melhor atriz em filme de drama e melhor atriz em filme de comédia. No Oscar, são apenas cinco indicadas ao prêmio de melhor atriz, que abrange todos os gêneros.

Por isso, Fernanda Torres disputará uma vaga não só com as indicadas por filmes de drama no Globo de Ouro, mas também as que concorreram com filmes de comédia ou musical. Além de concorrer com atrizes como Nicole Kidman ("Babygirl") e Angelina Jolie ("Maria Callas"), que disputaram a categoria de filmes de drama, Fernanda também briga por uma indicação com Demi Moore ("A Substância"), também vencedora do Globo de Ouro, Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez"), Cynthia Erivo ("Wicked"), entre outras.

A vitória da brasileira "chacoalha uma categoria altamente competitiva", diz Flavia Guerra. "Agora, os 12 nomes indicados ao Globo de Ouro para comédia e para crama disputam as cinco vagas do Oscar. Isso se não houver outros nomes na corrida que não foram destacados pela crítica."