Cantor folk Peter Yarrow, do trio Peter, Paul and Mary, morre aos 86 anos

Por Ryan Jones

(Reuters) - O cantor e compositor norte-americano Peter Yarrow, que ganhou fama com o trio de música folk Peter, Paul and Mary na década de 1960, morreu nesta terça-feira aos 86 anos de idade, segundo seu assessor.

Yarrow morreu pela manhã em sua casa em Nova York, cercado pela família, após uma batalha de quatro anos contra o câncer de bexiga, disse o relações públicas Ken Sunshine em um comunicado.

"Nosso dragão destemido está cansado e entrou no último capítulo de sua vida magnífica", disse a filha de Yarrow, Bethany, em um comunicado fornecido por Sunshine. "O mundo conhece Peter Yarrow como o ativista folk icônico, mas o ser humano por trás da lenda é tão generoso, criativo, apaixonado, brincalhão e sábio quanto suas letras sugerem."

Yarrow formou o Peter, Paul and Mary com Noel Paul Stookey e Mary Travers. O grupo ajudou a popularizar o trabalho inicial de Bob Dylan e cantou sucessos como "Puff, The Magic Dragon", que Yarrow co-escreveu.

A versão do grupo de "Blowin' in the Wind", de Dylan, ajudou a transformar a música em um hino dos direitos civis e apresentou sua música a um público mais amplo. O grupo também obteve grandes sucessos com "If I Had a Hammer" e "Where Have All the Flowers Gone?", co-escrita pelo artista folk Pete Seeger.

Outros sucessos do grupo incluíram "Lemon Tree" e "Leaving on a Jet Plane".

Os membros do trio eram conhecidos por seu ativismo político. Eles se apresentaram na Marcha dos Direitos Civis de 1963 em Washington e em manifestações de protesto contra a Guerra do Vietnã.

Durante toda a sua vida, Yarrow fez campanha por mudanças sociais e várias causas, incluindo direitos iguais, paz, meio ambiente, igualdade de gênero, moradia, cuidados paliativos, radiodifusão pública e educação.

Stookey, o único membro vivo do trio, elogiou a influência criativa de Yarrow e disse que sentiria muita falta de seu antigo colega de banda.

"Por ser filho único e ter crescido sem irmãos, talvez eu tenha recebido toda a atenção de meus pais, mas com a formação do Peter, Paul and Mary, de repente tive um irmão chamado Peter Yarrow", disse Stookey.

"E, embora seu conforto na cidade e meu amor pelo campo tendessem a nos manter geograficamente separados, nossas diferentes perspectivas eram celebradas com frequência em nossa amizade e em nossa música", acrescentou.

Yarrow deixa sua esposa, Marybeth, seu filho Christopher, sua filha Bethany e sua neta Valentina.

(Reportagem de Ryan Patrick Jones)