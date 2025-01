Morte e assédio: quem deve ficar de fora do Globo de Ouro 2025

A cerimônia de entrega dos prêmios do Globo de Ouro acontece neste domingo (5), a partir das 22h (horário de Brasília). Representando o Brasil, Fernanda Torres concorre na categoria melhor atriz de filme dramático por "Ainda Estou Aqui". O longa também disputa como melhor filme estrangeiro. No entanto, algumas ausências devem ser sentidas pelo público.

Quem não deve ir ao Globo de Ouro 2025

Aubrey Plaza. A atriz estava escalada para ser uma das apresentadoras do prêmio. No entanto, seu marido, Jeff Baena, morreu na última sexta-feira (3), vítima de suicídio. Apesar de não ter confirmado sua presença, a imprensa internacional acredita que ela não vá ao evento.

Blake Lively. A atriz vem vivendo uma briga pública contra Justin Baldoni, com quem contracenou em "É Assim que Acaba". Ela está processando o ator por assédio sexual. No entanto, segundo o Deadline, a ausência dela no prêmio não tem relação com o drama jurídico.

Ryan Reynolds. O intérprete do personagem Deadpool, da Marvel, também não deve comparecer ao Globo de Ouro. Ele é casado com Blake Lively. Toda a briga judicial entre a atriz e Baldoni não deve ser citada na premiação, segundo a anfitriã do prêmio, a comediante Nikki Glaser. "Acho que a questão entre Blake Lively e Justin Baldoni é algo tão delicado no momento que até mesmo uma mera menção disso pode parecer que estou do lado errado, embora eu nunca estaria", ela disse em entrevista ao Yahoo Entertainment. Também não quero dar qualquer destaque ao nome dele — estou chateada por até saber o nome dele, para ser sincera, então não preciso mais mencioná-lo."

Hugh Jackman. O ator, que retomou seu papel como Wolverine em "Deadpool e Wolverine", deve seguir os passos de Ryan Reynodls e não comparecer ao Globo de Ouro. O longa concorre na categoria melhor realização cinematográfica e em bilheterias. A informação sobre a ausência de Jackman é do Deadline.