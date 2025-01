Ex-MasterChef é preso por suspeita de estuprar menina de 12 anos

Jason de Souza Junior, ex-participante da 9ª temporada do MasterChef Brasil, foi preso em Palhoça, na Grande Florianópolis, sob suspeita de estuprar uma menina de 12 anos. Informação da prisão foi confirmada a Splash pela defesa do ex-participante.

O que aconteceu

Chef está detido na Penitenciária da Agronômica. Ele aguarda realização de audiência de custódia nesta quinta-feira (2).

Ex-participante teria abordado a vítima na frente de casa em Palhoça, por volta das 14h, do dia 31 de dezembro, ameaçando-a de morte com uma arma. A garota foi levada para as imediações da Universidade Federal de Santa Catarina, segundo informou a NSC TV.

Após o crime, a menina foi abandonada próximo à residência. A vítima registrou queixa na delegacia, descrevendo o suspeito e o veículo. Um laudo pericial confirmou o estupro.

Polícia Militar de Santa Catarina, com base nessas informações, identificou Jason e o carro, prendendo-o na manhã desta quarta-feira (1º). A vítima teria reconhecido Jason pela barba, uma cicatriz na barriga e o veículo utilizado.

Advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos, que representa o chef, acompanha o caso. Procurado por Splash, ele confirmou que a audiência de custódia está marcada para às 14h45 de hoje, no Fórum da Capital, e completou: "Por ora, nós destacamos sua credibilidade, ressaltando que os fatos ainda são muito recentes".