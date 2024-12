Globo erra e âncora de telejornal chama turistas de ?farofeiros? ao vivo

Uma falha técnica da InterTV, afiliada da Globo no interior do Rio de Janeiro, mostrou a apresentadora do RJ1 chamando turistas de "farofeiros".

O que aconteceu

Falha aconteceu na manhã desta terça-feira (31). Na ocasião, a programação normal da Globo exibia o Mais Você, mas a InterTV cortou o sinal do programa comandado por Ana Maria Braga e mostrou os apresentadores do RJ1 ensaiando as chamadas das notícias do dia, sem que eles soubessem.

A apresentadora Isabella Chaboudt não sabia que estava no ar ao vivo quando chamou turistas de "farofeiros". Primeiro, Vinicius Ferreira faz teste de áudio e vídeo e, na sequência, Chaboudt ensaia chamada para uma reportagem sobre a presença de turistas na Região dos Lagos.

"Hoje é dia 31 de dezembro, graças a Deus o último dia de 2024, muita gente quer mais aproveitar o dia, o sol tá marcando presença na Região dos Lagos. Os turistas, como sempre farofeiros...", diz a jornalista, antes de interromper sua fala, ao perceber que eles já estavam ao vivo.

Após tomarem conhecimento de que estavam ao vivo, Ferreirae Chaboudt seguiram a programação normal e não se manifestaram sobre a gafe. Splash entrou em contato com a apresentadora e com a Globo, mas não obteve retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.

A InterTV é afiliada da Globo no Rio de Janeiro. A emissora transmitir a programação original da Globo, além de produzir conteúdos regionais e ter noticiário local.

Farofeiro é um termo usado para se referir a às pessoas que gostam de fazer fanfarrices e tem conotação pejorativa. Nas redes sociais, os telespectadores criticaram a gafe da emissora.

A apresentadora do RJ1 da InterTv nessa vibe aqui chamando os turistas de farofeiros. O elitismo e o racismo continuam à toda quando o assunto é praia. https://t.co/sP2KmsRNtC -- Diego Souza (@DiegoGomesSouza) December 31, 2024

Pessoal da InterTV gravando a escalada e apertaram o botão errado lá no master kkk pic.twitter.com/QBLksWDFJo -- Gabriel Menezes (@briel_menezes) December 31, 2024

mas o intertv sempre foi ruim e chocante um negócio desse https://t.co/AxC1qJQ3mG -- shampo sete hervas (@fafa_farofa) December 31, 2024