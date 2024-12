K-pop em 'Round 6'! Quem é o músico que faz MC Thanos na nova temporada

Gerações mais novas que acompanham o K-pop podem não conhecer T.O.P, o rapper que compõe o elenco da segunda temporada de "Round 6", série de sucesso da Netflix. Mas ele foi um dos idols mais bem-sucedidos da indústria, formando a aclamada rap line do grupo Big Bang, ao lado de G-Dragon.

Sucesso na música e no cinema

Choi Seung-hyun, que hoje tem 37 anos, começou como rapper underground. Ele fazia seus próprios raps e compunha as próprias músicas, antes de entrar na empresa YG e debutar com o Big Bang, que se tornaria um sucesso de vendas e hits do país.

Paralelamente à carreira de rapper, T.O.P também lançou subunit e projetos solos de sucesso. Além disso, ele também debutou como ator em 2007, quando fez dois famosos K-dramas: "I Am Sam" e "Iris".

Em 2010, ele chegou ao cinema com "71: Into the Fire". O trabalho lhe rendeu o prêmio de melhor ator novato no Blue Dragon Film Awards e no Baeksang Arts Awards, duas das maiores premiações de artes cênicas sul-coreanas.

Com sucesso em ambas as carreiras, o artista seguiu fazendo uma série de filmes e séries enquanto produzia músicas e rodava o mundo em turnês com o Big Bang.

Problemas com a polícia e sátira em 'Round 6'

Seung-hyun foi obrigado a cumprir seu serviço militar no início de 2017. O rapper terminaria suas obrigações em 2018, mas foi detido pelo uso indevido de maconha. Considerado um crime grave no país, ele foi julgado, suspenso e, posteriormente, preso.

T.O.P apologizes for smoking marijuana in handwritten letter https://t.co/IzVJxxysGZ pic.twitter.com/lxuznAOglM -- allkpop (@allkpop) June 4, 2017

Dos cinco anos que ele poderia pegar, ficou dez meses na cadeia. Nesse período, ele chegou a ser hospitalizado após tentar tirar a própria vida. A mídia sul-coreana não deu trégua para o artista, que aceitou fazer um papel bastante satírico dele mesmo, na atual temporada de "Round 6".

T.O.P faz o hilário —e insuportável— MC Thanos, o jogador 230 na segunda temporada da série. Assim como o artista, seu personagem é rapper, com cabelos coloridos, carismático e que possui alguns problemas com substâncias ilícitas.

Criticado quando anunciado no elenco, T.O.P foi defendido pelo próprio criador da série, Hwang Dong-hyuk. Em entrevista, ele afirmou que o músico e ator foi "necessário" para o papel, em uma temporada que acentua sua crítica social e midiática.