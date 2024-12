Após participar do Bodas de Prata, Juliette reflete sobre o BBB

Juliette, 35, fez uma reflexão após participar da reunião com ex-BBBs intitulada Bodas de Prata, em comemoração aos 25 anos do reality show da Globo.

O que aconteceu

A campeã do BBB 21 falou que BBB é algo "viciante" e contou que participaria novamente do programa. "Big Brother é um negócio que vicia, mesmo, né? Fica todo mundo ouriçado, como pode? É uma coisa afetiva que a gente tem, uma paixão. Vicia. O povo me pergunta: 'Você entraria de novo?'."

Racionalmente eu sei que não deveria entrar, porque não tenho mais o que ganhar. Já ganhei tudo o que poderia de aprovação, felicidade, cosias boas. Eu ganhei o programa, uma infinidade de coisas. Agora tenho só a perder Juliette

Apesar disso, a cantora disse que outras pessoas também merecem ganhar o prêmio. "Mas eu entraria, não para competir, porque não acho justo. Outras pessoas deveriam ter a chance do prêmio. Mas eu ficaria uns quinze dias, só para ficar curtindo as festas, aproveitando, mesmo."